Юров — об адаптации в НХЛ: «У нас в команде нет такого, что люди ходят кучками»

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров в интервью «СЭ» рассказал о процессе адаптации к игре в НХЛ.

— А с кем из иностранцев общаетесь в «Миннесоте»?

— У нас в команде нет такого, что люди ходят кучками. Все друг с другом общаются. Чаще всего общаюсь с Йеспером Вальстедтом, Давидом Иржичеком. Но в основном — с русскими ребятами. Мы с ними проводим много времени после тренировок, на льду, в зале.

— Русские ребята дают какие-то советы? Помогают адаптироваться?

— Конечно, у них большой опыт. Володя подсказывал мне в матче с «Рейнджерс». Каждый день советуют что-то в игре, а что-то в быту. Это нормальный процесс. Хорошо, что таких людей трое. Мне гораздо легче адаптироваться и привыкать к вещам, которые для меня в новинку.

— В первых матчах давило, что не могли забросить?

— Нет, я справлялся с такими сериями, они бывали и больше. Старался играть на команду, получать удовольствие. У меня есть возможность играть в лучшей лиге мира, через работу все должно пройти. Я не зацикливался на очках, выполнял то, что просил тренер, играл на команду.