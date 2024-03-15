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15 марта, 13:50

Хуснутдинов — о своем дебюте в НХЛ: «Не передать словами. Это мечта каждого хоккеиста»

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Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ.

«Это не передать словами. Наверное, мечта каждого хоккеиста — проехать круг новичка и сыграть в НХЛ. Замечательное чувство», — приводит слова Хуснутдинова пресс-служба НХЛ.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Нападающий был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

За новый клуб он провел 1 матч, в котором не отметился голевыми действиями.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Марат Хуснутдинов
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