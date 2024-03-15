15 марта, 13:50
Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями от дебюта в НХЛ.
«Это не передать словами. Наверное, мечта каждого хоккеиста — проехать круг новичка и сыграть в НХЛ. Замечательное чувство», — приводит слова Хуснутдинова пресс-служба НХЛ.
28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение с 21-летним форвардом рассчитано на 2 года. Нападающий был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.
За новый клуб он провел 1 матч, в котором не отметился голевыми действиями.