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Сегодня, 10:31

Капризов признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — второй

Капризов и Панарин — лучшие игроки дня в НХЛ
Руслан Минаев
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард набрал 3 (1+2) очка в матче против «Оттавы» (4:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого также 3 (1+2) очка в игре против «Чикаго» (7:1).

Третьей звездой дня стал форвард Элиас Линдхольм — автор дубля и одной передачи в матче с «Сан-Хосе» (5:2).

Капризов стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.

Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Элиас Линдхольм
Хоккей
НХЛ
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