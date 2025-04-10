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10 апреля, 10:59

Форвард «Миннесоты» Капризов: «Счастлив вернуться в команду и снова начать играть»

Алина Савинова
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от своего возвращения после травмы.

В четверг, 10 апреля, «Уайлд» победили «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:7 ОТ). 27-летний россиянин провел первую игру после двухмесячного перерыва и оформил дубль в этой встрече.

«Не лучшая игра с нашей стороны в защите. Но это хорошая победа, мы забираем эти два очка. Некоторые дни бывают такими, некоторые — другими. Это нелегко, знаете ли. Иногда ты немного нервничаешь, иногда чувствуешь себя хорошо и более счастлив. Сейчас я просто счастлив вернуться в команду и снова начать играть», — приводит пресс-служба «Миннесоты» слова форварда.

Кирилл Капризов.Капризов вернулся! Победный дубль в абсолютно безумном матче с 15 голами

Капризов стал третьей звездой матча против «Сан-Хосе». Всего в нынешнем сезоне россиянин провел 38 игр в НХЛ, в которых набрал 55 (25+30) очков.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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