Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:58

Капризов показал лучшую серию по результативности в истории «Миннесоты» с 2015 года

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:1).

Таким образом, форвард повторил лучшую серию «Уайлд» с сезона-2014-15 — когда Джейсон Поминвилль набрал очки в 11 домашних матчах подряд.

Лучшую результативную серию в домашних матчах показал Мариан Габорик, который в сезоне-2007-08 набирал очки в 14 встречах подряд.

По итогам игры против «Чикаго» Капризов был признан второй звездой матча.

В этом сезоне он провел 30 матчей и набрал 39 (18+21) очков.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
1
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Путин заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по СВО
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Чикаго»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Бучневич забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ