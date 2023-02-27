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НХЛ

Сегодня, 09:37

Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Руслан Минаев
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.

Россиянин отличился хет-триком в матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

Второй звездой дня стал форвард «Баффало» Дилан Козенс — автор хет-трика и голевой передачи в игре с «Вашингтоном» (7:4).

Третья звезда дня — нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек, который забросил одну шайбу и отдал две передачи в матче против «Лос-Анджелеса» (5:2).

В текущем сезоне Капризов провел 60 матчей в НХЛ, в которых набрал 71 (37+34) очко.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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