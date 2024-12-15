Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ объявила лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой дня. 27-летний россиянин забросил две шайбы в матче с «Филадельфией» (4:1), в общей сложности на его счету 45 (22+23) очков за 30 игр.

Первой звездой дня стал форвард «Анахайма» Алекс Киллорн, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ). В 29 матчах 35-летний нападающий набрал 14 (6+8) очков.

Второй звездой дня был признан нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (5:2). 29-летний канадец лидирует в списке бомбардиров с 50 (13+37) очками в 32 встречах.