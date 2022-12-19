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Сегодня, 12:41

Капризов — журналистам о 200-м очке: «Вы не даете мне забыть сколько у меня очков — это моя работа»

Капризов прокомментировал 200-е очко в НХЛ
Руслан Минаев
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал тот факт, что достиг отметки в 200 набранных очков в НХЛ.

«Честно говоря, вы, ребята, не даете мне забыть, сколько голов я забил или нет. Это моя работа — выходить на лед, играть и делать все, что в моих силах, а вы, ребята, можете проводить сравнения и делать предположения», — цитирует форварда пресс-служба НХЛ.

На то, чтобы набрать 200 очков. Капризову потребовалось 167 игр. Быстрее него из действующих хоккеистов этого добивались только Евгений Малкин (166 матчей), Александр Овечкин (165) и Сидни Кросби (142).

Капризов обошел таких звезд, как Коннор Макдэвид (173 матча) и Остон Мэттьюс (204).

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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