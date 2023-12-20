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Сегодня, 09:17

Капризов — о победе над «Бостоном»: «Миннесота» определенно играла хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Бостоном» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов оформил дубль.

«Я думаю, что мы определенно играли хорошо, и, конечно, здорово, что мы победили. „Бостон“ сейчас находится на первом месте, так что обыграть их — просто невероятно, и мы собираемся продолжать набирать обороты», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.

26-летний россиянин в этой игре прервал шестиматчевую серию без заброшенных шайб. В текущем сезоне Капризов провел 30 матчей, в которых набрал 27 (10+17) очков.

«Миннесота» с 30 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Бостон» опустился на вторую строчку в Восточной конференции (45 очков) после того, как «Рейнджерс» обыграли «Торонто» (5:2).

 
Кирилл Капризов празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бостона&raquo;. Прежний Капризов возвращается? Сделал дубль и принес победу команде в матче с лидером лиги

 

Кирилл Капризов
ХК Бостон Брюинз
ХК Миннесота Уайлд
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