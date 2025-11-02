Тарасенко: «Я думал о пасе Эрикссона Эка. Не помню, что когда-либо видел что-то подобное»

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:2).

«Я думал о пасе Эрикссона Эка. Не помню, что когда-либо видел что-то подобное. Но я не буду врать, приятно забивать голы, но еще приятнее, когда команда побеждает. Мы много тренируемся использовать моменты, про которые ты иногда думаешь, что они не приведут к голевым ситуациям», — цитирует 33-летнего Тарасенко пресс-служба НХЛ.

Россиянин в матче с «Ванкувером» был признан третьей звездой. На его счету гол и две результативные передачи.

В сезоне-2025/26 в 13 матчах Тарасенко набрал 8 (2+6) очков.