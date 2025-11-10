Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

10 ноября, 11:39

Нападающий «Миннесоты» Юханссон сыграл 1000-й матч в НХЛ

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Миннесоты» Маркус Юханссон провел свой 1000-й матч в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:0) стала для него юбилейной. Юханссон — 412-й игрок в истории лиги, достигший этой отметки, и 20-й хоккеист из Швеции.

За свою карьеру Юханссон набрал 532 (191+341) очка в 1000 матчах НХЛ. Он играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз», «Сиэтл Кракен» и «Миннесоты Уайлд».

1

  • Andrew_BD

    Невероятно… Уже 1000?! Совсем не замечаю, как летит время…

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Маркус Юханссон
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Миннесота Уайлд
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя