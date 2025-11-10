Нападающий «Миннесоты» Юханссон сыграл 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Маркус Юханссон провел свой 1000-й матч в НХЛ.

Игра регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:0) стала для него юбилейной. Юханссон — 412-й игрок в истории лиги, достигший этой отметки, и 20-й хоккеист из Швеции.

За свою карьеру Юханссон набрал 532 (191+341) очка в 1000 матчах НХЛ. Он играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Бостон Брюинз», «Баффало Сэйбрз», «Сиэтл Кракен» и «Миннесоты Уайлд».