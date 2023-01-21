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Сегодня, 18:42

Нападающий «Монреаля» Кофилд выбыл до конца сезона из-за травмы плеча

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд выбыл до конца сезона из-за травмы правого плеча. Игроку предстоит перенести операцию, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 46 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 36 (26+10) очков. Он с запасом в 10 голов является лучшим снайпером команды в сезоне.

«Монреаль» выбрал Кофилда на драфте 2019 года в первом раунде под общим 15-м номером.

Ранее стало известно, что из-за травмы также до конца сезона выбыл нападающий «Монреаля», 1-й номер драфта-2022 Юрай Слафковски.

ХК Монреаль Канадиенс
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