Грицюк — о первой шайбе в НХЛ: «Я очень рад, что это наконец-то произошло»

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк оценил свой первый гол в НХЛ.

«Я очень рад, что это наконец-то произошло. Это заняло больше времени, чем я думал. Но наконец-то это произошло, и впереди еще много всего» — цитирует Грицюка сайт НХЛ.

23 октября «Нью-Джерси» победил «Миннесоту» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний Грицюк сыграл свой седьмой матч в лиге и реализовал большинство на пятой минуте третьего периода, увеличив счет до 3:0.

Россиянин был признан третьей звездой матча. «Нью-Джерси» набрал 12 очков и занимает первое место в Восточной конференции НХЛ.