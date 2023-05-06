КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:50

Нападающий «Нью-Джерси» Вуд остался разочарован результатом второго матча серии с «Каролиной»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд остался недоволен результатом второго матча серии с «Каролиной» (1:6). Команда проиграла оба гостевых матча с общим счетом 2-11 и уступает в серии 0-2.

«Мы выстрелили себе в ногу. Мы вышли на матч не с тем настроем, как мы планировали. Соперник очень крут. Они дисциплинированы, хорошо натренированы, жестко идут в борьбу. Сегодня мы не смогли с ними справиться», — цитирует Вуда пресс-служба лиги.

Третий матч серии состоится дома у «Нью-Джерси» 7 мая. Начало встречи — в 22..30 мск.

Майлс Вуд
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
0
Читайте также
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Сказка «Нью-Джерси» закончилась? Чудо-вратарь перестал тащить, а «Каролина» уничтожает его команду в плей-офф
Журналист Лебрюн: «Опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм игроков были преувеличены?»
«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и увеличила отрыв в серии
Ванечек сменил Шмида после четырех пропущенных шайб от «Каролины»
Форвард «Торонто» Найз пропустит оставшиеся матчи серии с «Флоридой» из-за сотрясения мозга
Кубок Стэнли, 6 мая: «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мальцев вместе с фарм-клубом «Колорадо» выбыл из розыгрыша плей-офф АХЛ