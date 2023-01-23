Нападающий «Оттавы» Норрис пропустит остаток сезона после рецидива травмы плеча

Нападающий «Оттавы» Джош Норрис снова получил серьезную травму плеча, сообщает журналист Уэйн Скэнлан.

23-летнему хоккеисту предстоит операция, из-за чего он пропустит остаток нынешнего сезона.

Отмечается, что Норрис получил рецидив травмы, из-за которой пропустил первую часть нынешнего сезона. Хоккеист вернулся на лед в январе, но успел провести только 3 матча и снова получил травму.

Всего в этом сезоне форвард провел 8 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Норрис был выбран на драфте 2017 года в первом раунде под общим 19-м номером. С этого сезона у него действует контракт с зарплатой 7,95 миллиона долларов в год, который рассчитан до конца сезона-2029/30.