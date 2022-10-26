Нападающий «Оттавы» Норрис выбыл на несколько месяцев из-за травмы плеча

Сегодня, 19:48
Нападающий «Оттавы» Джош Норрис выбыл на продолжительный срок из-за травмы плеча, сообщает журналист Клэр Ханна.
Главный тренер команды Ди-Джей Смит заявил, что хоккеист пропустит от трех до пяти месяцев.
Отмечается, что Норрис получил травму того же плеча, которое беспокоило его в прошлом сезоне. Однако подчеркивается, что это не рецидив старого повреждения.
Сейчас 23-летнему игроку потребуется операция.
В нынешнем сезоне форвард набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах регулярного чемпионата.