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Сегодня, 19:48

Нападающий «Оттавы» Норрис выбыл на несколько месяцев из-за травмы плеча

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Оттавы» Джош Норрис выбыл на продолжительный срок из-за травмы плеча, сообщает журналист Клэр Ханна.

Главный тренер команды Ди-Джей Смит заявил, что хоккеист пропустит от трех до пяти месяцев.

Отмечается, что Норрис получил травму того же плеча, которое беспокоило его в прошлом сезоне. Однако подчеркивается, что это не рецидив старого повреждения.

Сейчас 23-летнему игроку потребуется операция.

В нынешнем сезоне форвард набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах регулярного чемпионата.

ХК Оттава Сенаторз
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