Малкин — о поражении от «Анахайма»: «Мы недовольным тем, как играем дома»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал домашнее поражение от «Анахайма» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Между победой и поражением — одна ошибка. Мы должны играть лучше. Команда сражается каждую ночь и не может так играть. Сегодня обязательно должны были победить. Сейчас недовольны тем, как играем дома. Это только начало сезона. Я верю в команду», — приводит слова Маклина пресс-служба клуба.

«Питтсбург» с 6 очками занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции. 5 ноября команда на выезде сыграет с «Сан-Хосе».