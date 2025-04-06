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6 апреля, 21:59

Малкин поздравил Овечкина с рекордом: «Это настоящее безумие»

Алина Савинова
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин обратился к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ови, это настоящее безумие. Сегодня ты вошел в историю. Я считаю, это один из самых тяжелых рекордов в хоккее, и ты сделал это. Позволь от всей души поздравить тебя, твоих друзей, семью, партнеров по команде. Я уже тебе говорил, что ты — игрок, который невероятно любит хоккей. Ты достоин быть номером «один». Я хочу тебе пожелать, чтобы ты не останавливался на достигнутом. Ты единственный игрок, который может покорить отметку в 900 голов. Я тебе этого желаю. Оставайся здоровым, и пусть удача будет на твоей стороне. Наслаждайся хоккеем и продолжай радовать нас своей игрой. Удачи, увидимся на льду», — сказал Малкин в видео, опубликованном пресс-службой «Питтсбурга».

В воскресенье, 6 апреля, 39-летний Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу за карьеру в североамериканской лиге и единолично возглавил список лучших снайперов в истории НХЛ.

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в&nbsp;НХЛ.Он сделал это!!! Величайший рекорд НХЛ — теперь у Овечкина!

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Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
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