Малкин о поражении от «Чикаго»: «Нет слов. Мы должны были побеждать»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Чикаго» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это тяжело, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Нет слов. Мы должны были побеждать здесь, дома. Мы понимаем, насколько важной была эта игра. Поебды была крайне важна».

«Питтсбург» (90) отстает на одно очко от «Айлендерс» (91) в борьбе за вторую wild card от «Востока», командам осталось сыграть по одной игре. «Пингвинз» не выйдут в плей-офф, если «Айлендерс» наберут одно очко в матче с «Монреалем».

Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 12 апреля.