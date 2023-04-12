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НХЛ

Сегодня, 09:31

Малкин о поражении от «Чикаго»: «Нет слов. Мы должны были побеждать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Чикаго» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это тяжело, — цитирует Малкина сайт НХЛ. — Нет слов. Мы должны были побеждать здесь, дома. Мы понимаем, насколько важной была эта игра. Поебды была крайне важна».

«Питтсбург» (90) отстает на одно очко от «Айлендерс» (91) в борьбе за вторую wild card от «Востока», командам осталось сыграть по одной игре. «Пингвинз» не выйдут в плей-офф, если «Айлендерс» наберут одно очко в матче с «Монреалем».

Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 12 апреля.

12&nbsp;апреля. &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Чикаго&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. Евгений Малкин (слева). «Питтсбург» опозорился при своих болельщиках. Теперь клуб Малкина рискует остаться без плей-офф

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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