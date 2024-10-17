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Сегодня, 06:49

Малкин — о 500 шайбах в НХЛ: «Впервые в жизни хочу сказать, что горжусь собой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после достижения отметки в 500 шайб в НХЛ.

17 октября «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний россиянин забил и сделал три результативные передачи.

«Я рад сделать это сегодня вечером. Теперь я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Наверное, впервые в жизни хочу сказать, что горжусь собой. Это отличная цифра для меня. Я из Магнитогорска — маленького российского города. Второй русский, который добился этого. Я усердно работаю день за днем и люди, вероятно, не понимают, что иногда мне приходится нелегко. Но это отличная история. Еще раз поздравляю себя», — сказал Малкин в интервью пресс-службе клуба.

Малкин еще раз вписал свое имя в историю! Вторым после Овечкина из россиян забил 500 голов в НХЛ

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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