Нападающий «Питтсбурга» Малкин должен полмиллиона рублей российской налоговой

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) около 579 тысяч рублей, сообщает 5-tv.ru источник.

По данным источника, хоккеист запускал собственный бренд одежды G71 Geno, компания зарегистрирована в Магнитогорске. Также у него есть рекламная фирма.

В октябре Евгений Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за историю НХЛ. У форварда «Питтсбурга» 474 гола. В рейтинге он уступил Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (826).

Сегодня, 17 ноября, «Питтсбург» дома проиграл «Нью-Джерси» (2:5). Малкин не набрал очков.