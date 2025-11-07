Видео
7 ноября, 09:21

Раст — о пасе Малкина: «Это было невероятно»

Павел Лопатко

Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст прокомментировал действия форварда Евгения Малкина, который отдал ему голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3).

«Это было невероятно. Я просто пытался занять свободное место прямо перед воротами, а он подобрал шайбу у борта и моментально отправил её мне на крюк. Это было потрясающе», — цитирует 33-летнего американца пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин атакует ворота &laquo;Питтсбурга&raquo; 7&nbsp;ноября.Кросби и Овечкин сыграли как в лучшие годы. Но победу «Питтсбургу» принес гениальный пас Малкина

Гол Раста стал победным для «Питтсбурга».

В сезоне-2025/26 39-летний Малкин в 15 матчах набрал 20 (3+17) очков.

Брайан Раст
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
