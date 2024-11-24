Кросби о 600-м голе при разгроме от «Юты»: «Ощущения не очень приятные»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал 600-й гол в НХЛ. Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (1:6).

«Честно признаться, ощущения не очень приятные. Несмотря на это, прием [от болельщиков] был классным. Я думал, мы заведемся после гола в большинстве. Но соперник забил и сохранил отрыв в счете. Даже с учетом всего этого, команда сохраняла шансы [сравнять счет]. Мы делаем отличные вещи на льду, но это уходит от нас», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.

Гол стал для канадца 600-м в НХЛ. Форвард стал 21-м игроком, который достиг этой отметки и вторым действующим в НХЛ после нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 868 шайб.

Кросби стал вторым игроком «Пингвинз» после Марио Лемье (690), кто достиг отметки в 600 голов за клуб.

Всего на счету 37-летнего игрока 1617 (600+1017) очков в 1295 матчах НХЛ. В этом сезоне Кросби набрал 21 (8+13) очко в 23 матчах.