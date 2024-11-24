Кросби забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил одну шайбу в матче с «Ютой» (1:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для канадца 600-м в НХЛ. Форвард стал 21-м игроком, который достиг этой отметки и вторым действующим в НХЛ после нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, на счету которого 868 шайб.

Кросби стал вторым игроком «Пингвинз» после Марио Лемье (690), кто достиг отметки в 600 голов за клуб.

Всего на счету 37-летнего игрока 1617 (600+1017) очков в 1295 матчах НХЛ. В этом сезоне Кросби набрал 21 (8+13) очко в 23 матчах.