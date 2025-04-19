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Сегодня, 11:54

Пономарев — о выборе своих очков: «В них я снимаю видео из США для моих родителей»

Алина Савинова
Василий Пономарев.
Фото Скриншот видео
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Российский нападающий «Питтсбурга» Василий Пономарев объяснил выбор своих очков.

«Мне они нравятся. Я купил их, потому что мои родители всегда просили меня снять несколько видео — показать, как все выглядит в США. И вот эти очки помогают мне наслаждаться природой, когда я гуляю по улицам Нью-Йорка или Питтсбурга, и в то же время я снимаю видео для моих родителей», — сказал Пономарев в видео, опубликованном пресс-службой «Пингвинз».

Россиянин был обменян в «Питтсбург» из «Каролины» в марте 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел семь матчей за основную команду клуба в НХЛ и 54 игры за фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». В АХЛ он отметился 15 голами и 25 результативными передачами.

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Василий Пономарев
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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