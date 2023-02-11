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Сегодня, 10:25

Панарин о дебютном голе Тарасенко: «Мы не очень много тренировались вместе, но я увидел его в том моменте»

Панарин прокомментировал дебют Тарасенко за «Рейнджерс»
Руслан Минаев
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дебют Владимира Тарасенко за клуб.

Тарасенко отличился в первом матче за клуб после обмена из «Сент-Луиса».

«Мы пытались [немного потренироваться вместе], но времени было не очень много. [В моменте с голом] я видел его. Я здорово разогнался с шайбой. Увидел Тарасенко, который совершил довольно хороший бросок», — сказал Панарин после матча.

Тарасенко забил на 2 минуте 49 секунде. Этот гол стал самым быстрым в дебюте за «Рейнджерс» с 1986 года.

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Тарасенко о дебютном голе за «Рейнджерс»: «Надеюсь удастся забить больше»

Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ