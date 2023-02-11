Панарин о дебютном голе Тарасенко: «Мы не очень много тренировались вместе, но я увидел его в том моменте»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дебют Владимира Тарасенко за клуб.

Тарасенко отличился в первом матче за клуб после обмена из «Сент-Луиса».

«Мы пытались [немного потренироваться вместе], но времени было не очень много. [В моменте с голом] я видел его. Я здорово разогнался с шайбой. Увидел Тарасенко, который совершил довольно хороший бросок», — сказал Панарин после матча.

Тарасенко забил на 2 минуте 49 секунде. Этот гол стал самым быстрым в дебюте за «Рейнджерс» с 1986 года.