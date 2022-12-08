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Сегодня, 09:44

Панарин — пятый из действующих игроков по скорости достижения 600 очков в НХЛ

Руслан Минаев
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин преодолел отметку в 600 очков в НХЛ.

В матче с «Вегасом» 31-летний россиянин в начале третьего периода сделал голевую передачу, которая стала для него 600-м результативным действием в лиге.

Панарин стал пятым из действующих игроков по скорости достижения 600 очков в НХЛ. Нападающий уступает: Коннору Макдэвиду (421 матч), сидни Кросби (430), Александру Овечкину (464) и Евгению Малкину (490).

Панарин также стал 16-м россиянином в истории НХЛ, которому удалось преодолеть эту отметку.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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