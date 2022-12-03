Кравцов о первом голе за «Рейнджерс» в сезоне: «Об очках пока не думаю, хочется выигрывать»

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов прокомментировал поражение в овертайме от «Оттавы» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Какое настроение в команде после сегодняшней игры?

— Забыть эту игру как можно быстрее и настраиваться на следующую. Ничего не потеряно, обидно поражение, но мы поговорим все вместе и выйдем на следующую игру на победу, — цитирует Кравцова пресс-служба «Рейнджерс».

Российский форвард поделился эмоциями после первого гола в сезоне.

— Вы не достигли желаемого результата, но стал ли ваш первый гол своего рода облегчением?

— Все равно не очень доволен своей игрой — мог лучше. Гол — это приходящее и уходящее. Хочется выигрывать, а об очках пока вообще не думаю, — добавил он.

После этого матча «Рейнджерс» с 27 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 19 очками — на 15-й строчке.