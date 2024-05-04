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Сегодня, 07:34

Нападающий «Рейнджерс» Зибанежад — о Шестеркине: «Каждая команда мечтает о таком голкипере»

Виктория Кравченко
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад отметил игру голкипера Игоря Шестеркина в плей-офф НХЛ, подчеркнув, что команде повезло с вратарем.

«Ему удается спасать нас и помогать в действительно сложные моменты. Каждая команда мечтает о таком голкипере. Нам повезло, что у нас такой вратарь», — цитирует Зибанежада Ranger Videos.

«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф обыграли «Вашингтон» со счетом 4-1. Во всех матчах ворота защищал Шестеркин.

Следующим соперником «Рейнджерс» стала «Каролина».

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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