Нападающий «Рейнджерс» Зибанежад — о Шестеркине: «Каждая команда мечтает о таком голкипере»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад отметил игру голкипера Игоря Шестеркина в плей-офф НХЛ, подчеркнув, что команде повезло с вратарем.

«Ему удается спасать нас и помогать в действительно сложные моменты. Каждая команда мечтает о таком голкипере. Нам повезло, что у нас такой вратарь», — цитирует Зибанежада Ranger Videos.

«Рейнджерс» в первом раунде плей-офф обыграли «Вашингтон» со счетом 4-1. Во всех матчах ворота защищал Шестеркин.

Следующим соперником «Рейнджерс» стала «Каролина».