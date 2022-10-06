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Сегодня, 07:57

Нападающий Робертсон продлил контракт с «Далласом» на 4 года и 31 миллион долларов

Иван Шитик
Корреспондент
Джейсон Робертсон.
Фото ХК «Даллас».

Нападающий Джейсон Робертсон продлил контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает сайт клуба.

За это время 23-летний хоккеист заработает 31 миллион долларов. Кэпхит контракта — 7,75 миллиона.

Робертсон находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне форвард набрал 79 (41+38) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 7 играх.

«Даллас» выбрал Робертсона на драфте 2017 года под общим 39-м номером во втором раунде.

ХК Даллас Старз
Джейсон Робертсон
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