Бучневич перед 600-м матчем в НХЛ: «Я надеюсь, что впереди еще больше»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич перед своим 600-м матчем в регулярных чемпионатах НХЛ говорил, что не хотел бы останавливаться на этом.

В матче регулярного чемпионата против «Юты» (4:7) Бучневич забросил шайбу, прервав свою безголевую серию, которая тянулась с 25 апреля 2025 года.

«У нас много воспоминаний, и, знаете, много-много игр, и, надеюсь, мы выиграем сегодня вечером и отпразднуем это. Я знаю, это хорошее достижение, но я надеюсь, что впереди еще больше, и мы победим сегодня вечером. Впереди важный матч, мы просто сосредоточены на нем.

Я люблю «Блюз» с тех пор, как попал сюда, я нравлюсь людям, они любят меня, я просто хочу усердно играть для них, для болельщиков, для команды и просто продолжать в том же духе. Что я делаю, и, надеюсь, даже добьюсь лучших результатов», — сказал 30-летний хоккеист перед игрой в интервью клубной пресс-службе.

В сезоне-2025/26 у Бучневича 5 (1+4) очков в 7 матчах регулярного чемпионата НХЛ.