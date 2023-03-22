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Сегодня, 08:45

Бучневич — об игре в центре: «Лучшие в мире видят, что перед ними новичок»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился своим опытом смены амплуа. Крайний нападающий часть сезона играет в центре.

— Судя по вашей статистике в последних матчах, вы если и переживаете из-за неудачного сезона команды, то где-то внутри. Стали четвертым игроком в истории «Блюз» с результативной серией из 11 матчей. Дважды делали хет-трик, да и вообще теперь выглядите главной звездой «Сент-Луиса».

— Но это не так. Стараюсь показывать то, что умею, не очень сильно поменялся. Но вы же знаете, что в последних матчах я выхожу на позиции центрального форварда.

— Конечно. И, кажется, очень хорошо адаптировались.

— У нас очень мало центральных, вот меня и перевели.

— Насколько я помню, вы играли на позиции центрального в «Алмазе».

— Да, десять лет уже прошло. После этого был исключительно крайним. Но вы не путайте игру в МХЛ и игру в НХЛ.

— На вбрасываниях проблема?

— По-разному. В недавнем матче выиграл только два из тринадцати, но были игры, когда я брал 70 процентов на «точке». Игра на игру не приходится, так как есть слишком много факторов, о которых вы даже не подозреваете.

— Да никто от вас наверняка и не требует гроссмейстерского показателя в 55 процентов выигранных вбрасываний.

— Но я работаю над этим. Со мной много занимается помощник главного тренера, много времени уделяем этому элементу. Обидно проигрывать на «точке». Если что-то не пошло, проигрываешь в своей зоне, то потом еще сорок секунд проходит, прежде чем шайбу отберешь. Злиться начинаешь, ведь становишься не столь полезным на льду.

— Свои фишки на вбрасываниях уже появились?

— Пока нет, но я еще учусь. Думаю, что дело в практике. Рано или поздно ты начинаешь понимать, что делает противник, как этому стоит противодействовать. Так-то все на «точке» действуют более или менее одинаково, и в ход идут какие-то хитрости. Где-то на опережение играешь, например, или блокируешь клюшку. Я еще пытаюсь разобраться во всех премудростях.

— Вы ведь теперь выходите на «точку» против лучших центральных мира.

— И они быстро разбираются, что перед ними новичок. Мы тут играли с «Вашингтоном», я вставал на вбрасывание против Бэкстрема, и он удивлял меня какими-то штуками, которых я до этого не видел. Все, что мне остается, — учиться, и как можно быстрее.

В сезоне-2022/23 Бучневич набрал 62 (23+39) очка в 54 матчах за «Сент-Луис».

Павел Бучневич. «После обмена русских ребят совсем не то, что было раньше». Бучневич — о сезоне и перестройке «Сент-Луиса»

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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