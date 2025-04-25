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Сегодня, 12:32

Форвард «Сент-Луиса» Томас: «Бучневич заслужил большой похвалы»

Руслан Минаев
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Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас прокомментировал победу над «Виннипегом» (7:2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Сент-Луис» собрался [в третьей матче]. Их лучшие игроки внесли весомый вклад в то, что счет в серии стал 2-0 [в пользу «Джетс"].

[Сегодня] Бучи сразу включился в игру, буквально летал, провел несколько отличных розыгрышей и обеспечил нам хороший старт. Он заслужил большой похвалы», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.

Бучневич набрал 4 (3+1) очка и был признан второй звездой матча.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 20:00 мск.

Павел Бучневич
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Сент-Луис Блюз
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