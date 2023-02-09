Алексей Торопченко: «Не стоит спешить называть Бедарда новым Макдэвидом»

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ.

— С партнерами по «Гельфу» общаетесь? У вас была мощная команда, ставшая чемпионом Лиги Онтарио.

— Когда играем с «Монреалем», то с Ником Сузуки можем перекинуться парой фраз. А так только с Димой Саморуковым и Даниилом Чайкой. Паша Гоголев иногда тоже может написать. Но в основном с Димой поддерживаем связь.

— Сузуки уже тогда казался будущей звездой НХЛ?

— Конечно. Он был на ведущих ролях в команде. Уже в тот момент Ник зачастую выглядел в разы сильнее наших соперников. Так что сомнений по поводу его не было.

— Тебе не кажется, что про Коннора Бедарда сейчас говорят слишком много?

— Не стоит спешить и называть кого-то новым Макдэвидом. Что-то может и не сложиться. Далеко не всем игрокам переход на взрослый уровень дается легко. Посмотрим, что будет. Я особо не видел его в деле, только несколько видеонарезок. Безусловно, он очень талантливый форвард, но таких ребят и я наблюдал в Лиге Онтарио, когда играл там. Время покажет.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.