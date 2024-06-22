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Сегодня, 04:26

Свечков: «Жизнь в Америке на порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан — 200-250 долларов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий системы «Нэшвилла» Федор Свечков сравнил стоимость жизни в России и США.

В сезоне-2023/24 форвард выступал за фарм-клуб «Предаторз» в АХЛ — «Милуоки Адмиралс». Хоккеист набрал 39 (16+23) очков в 57 матчах регулярного чемпионата.

«Есть ли в АХЛ суточные на выездах? Да, определенная сумма прописана в день. В зависимости от того, сколько длится выезд, дают разные суммы. Этих денег хватало на самую простую еду типа чипотле. Нам хватало на один поход в ресторан. Но ведь потом нужно еще позавтракать. В день игры обед и ужин за счет команды, а вот завтрак всегда нужно придумывать самому. Дороже ли жизнь в Америке? На порядок дороже, чем в России. Поход в ресторан — 200-250 долларов. Гораздо дороже, чем у нас», — приводит Sport24 слова Свечкова.

Контракт Свечкова с «Нэшвиллом» действует до конца сезона-2025/26.

Источник: Sport24
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