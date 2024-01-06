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Сегодня, 19:16

Глотов: «Без движения Овечкин не играл бы в НХЛ»

Алина Савинова
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Нападающий СКА Василий Глотов считает, что российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину по силам догнать Уэйна Гретцки в гонке снайперов за всю историю НХЛ.

«Все получится у Овечкина в этом споре, я более чем уверен. С нашим характером — неуступчивым, сильным. Он видит цель, идет к ней. Неважно, как у него дела складываются в этом сезоне. Он делает свою работу всегда. Он не играл бы без движения в НХЛ, там люди без формы сразу выпадают. Раз Овечкин в той лиге выступает, значит, у него все в порядке», — приводит «РБ Спорт» слова Глотова.

На данный момент на счету 38-летнего россиянина 830 заброшенных шайб в НХЛ. Гретцки за свою карьеру отметился 894 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-glotov-bez-dvizheniya-ovechkin-ne-igral-by-v-nhl/
Александр Овечкин
Василий Глотов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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