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Сегодня, 13:55

Нападающий СКА Глотов: «Всей командой следим за успехами Овечкина»

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Нападающий СКА Василий Глотов заявил, что вся команда следит за успехами капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«За Сашей следим всей командой. Думаю, и всей страной. Дай бог ему здоровья и голевых моментов — он все реализует. Я буду за него болеть», — цитирует Глотова издание «ВсеПроСпорт».

На счету Овечкина в НХЛ — 868 голов. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.

Ранее стало известно, что Овечкину диагностировали повреждение голени по итогам матча с «Ютой». Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», хоккеист вернется в ближайшие недели.

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Овечкин

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