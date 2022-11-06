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НХЛ

Сегодня, 07:45

Нападающий «Тампы» Хагель — о Кучерове: «Он просто волшебник. Искусный игрок»

Нападающий «Тампы» Хагель высоко оценил игру Кучерова в победном матче против «Баффало»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тампы Бэй» Брэндон Хагель прокомментировал игру россиянина Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:3).

Кучеров в этой встрече сделал три голевые передачи и забросил одну шайбу. Его признали третьей звездой.

«Кучеров просто волшебник, никогда не знаешь, что он сделает. Он настолько искусный игрок, что ты должен быть готов в любой момент», — приводит слова Хагеля сайт НХЛ.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров сыграл 12 матчей в составе «Тампы» и набрал 20 (6+14) очков.

Источник: https://www.nhl.com/news/buffalo-sabres-tampa-bay-lightning-game-recap/c-337120674
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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