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Сегодня, 08:40

Нападающий «Тампы» Гюнцель повторил достижение Овечкина и Могильного в НХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Тампы» Джейк Гюнцель отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:3).

30-летний хоккеист забивал как минимум один гол на протяжении семи последних матчей. Он повторил достижение экс-игрока «Детройта» Люка Робитайла, форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и другого россиянина, выступавшего за «Ванкувер» Александра Могильного по количеству игр подряд с забитыми голами в своем дебютном сезоне за команду в НХЛ за последние 30 лет.

Гюнцель был обменян в «Тампу» из «Каролины» в июне этого года. В июле американец подписал семилетний контракт с новым клубом на сумму 63 миллиона долларов. Всего в нынешнем сезоне форвард провел 29 матчей за «Лайтнинг» и набрал 33 (18+15) очка.

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Александр Овечкин
Джейк Гюнцель
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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