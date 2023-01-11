Нападающий «Тампы» Пол восхитился игрой Кучерова в матче с «Коламбусом»

Нападающий «Тампы» Ник Пол выразил восхищение игрой российского нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче с «Коламбусом» (6:3).

Кучеров в этой игре сделал дубль и отдал две результативных передачи. 29-летний россиянин был признан первой звездой матча.

«Когда ты находишься с ним на льду, то всегда ожидаешь чего-то неожиданного. Он ни разу не взглянул на меня и отдал пас мне прямо на клюшку. За пару смен до этого гола я выбирал позицию на льду, чтобы открыться для передачи. И я понял, что главное — поставить свою клюшку в позицию, и он вложит в нее шайбу, даже не глядя. Он особенный игрок», — приводит слова Пола официальный сайт НХЛ.

Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23. В 39 матчах он набрал 59 (16+43) очков.