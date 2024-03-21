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НХЛ

21 марта, 08:45

Форвард «Торонто» Мэттьюс: «Овечкин — величайший бомбардир всех времен»

Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Прошедшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Мэйпл ливз» и «Кэпиталз» (7:3). Россиянин оформил дубль.

«Он величайший бомбардир всех времен. Так что всегда весело играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также за волнением и страстью, которые он испытывает после заброшенных шайб», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин. Овечкин сделал второй дубль подряд! Но его «Вашингтон» разбили в Торонто

У 38-летнего россиянина 845 голов в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов НХЛ, Овечкину надо забросить еще 49 шайб.

Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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