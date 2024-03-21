Форвард «Торонто» Мэттьюс: «Овечкин — величайший бомбардир всех времен»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Прошедшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Мэйпл ливз» и «Кэпиталз» (7:3). Россиянин оформил дубль.

«Он величайший бомбардир всех времен. Так что всегда весело играть против него и наблюдать за тем, как он это делает, а также за волнением и страстью, которые он испытывает после заброшенных шайб», — приводит слова Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

У 38-летнего россиянина 845 голов в НХЛ за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов НХЛ, Овечкину надо забросить еще 49 шайб.