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НХЛ

Сегодня, 11:01

Нападающий «Торонто» Таварес поделился мнением о 1000 очков в НХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес прокомментировал свое 1000-е очко за карьеру в НХЛ, которое он набрал в матче с «Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Это была отличная гонка, великолепное приключение. Очевидно, что ты хочешь отпраздновать победу, но я очень горжусь этим и в некотором смысле просто рад, что это произошло. Уникальность этого момента в том, что я играл там первые девять лет своей карьеры, там я в большей степени стал тем, кем я являюсь, и влияние, которое там на меня оказали, было колоссальным», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Таварес в НХЛ набрал 621 очко за «Айлендерс» и 379 очков за «Торонто». В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых набрал 25 (8+17) очков.

Джон Таварес
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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