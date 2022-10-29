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Сегодня, 09:41

Кузьменко — о шайбе «Питтсбургу»: «Наконец-то забил первый нормальный гол в сезоне»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко прокомментировал свою третью шайбу в сезоне в ворота «Питтсбурга» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я хотел бы порадоваться. Наконец-то, мой первый нормальный гол в сезоне, а то до этого Миллер мне отдавал всегда на пустые ворота (смеется). Конечно, настроение улучшилось, после того как прервали серию поражений, мы стали побеждать. Сейчас мы идем от игры к игре и будем все лучше и лучше. Побеждать на домашнем льду и на этой арене — это лучшее, что я когда-либо испытывал на данный момент.

Почему перестал говорить по-английски? Ох… моя голова так устает. Сначала, когда я приехал в Ванкувер, я был настроен изучать язык каждый день. Но после двух недель моя голова буквально взорвалась, пока не готов изучать английский», — приводит слова Кузьменко Twitter-аккаунт «Ванкувера».

 
&laquo;Ванкувер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo;. Андрей Кузьменко. «Ванкувер» становится русским. Наши нападающие солируют в канадском клубе

В этом сезоне Кузьменко сыграл 9 матчей в составе команды и набрал 6 (3+3) очков.

«Ванкувер» после семи подряд поражений на старте сезона НХЛ одержал вторую победу подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Запада, набрав 6 очков.

Источник: https://twitter.com/Canucks/status/1586233705831755776?s=20&t=wxpa8bV7NeUm4CEjEUCwvQ
Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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