Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер взял бессрочный отпуск по личным причинам

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Олвин сообщил, что нападающий команды Джей Ти Миллер взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы Джей Ти знал, что клуб готов его поддержать. Из уважения к Джей Ти мы не будем давать дальнейших комментариев», — приводит слова Олвина пресс-служба «Ванкувера».

В текущем сезоне НХЛ 31-летний хоккеист сыграл за «Кэнакс» 17 матчей и набрал 16 (6+10) очков.

«Ванкувер» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 17 играх.