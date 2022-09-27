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27 сентября, 22:57

Нападающий «Ванкувера» Михеев пропустит пару недель из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Илья Михеев.
Фото ХК «Ванкувер».

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро рассказал, что российский нападающий Илья Михеев пропустит пару недель из-за травмы, информирует пресс-служба клуба.

Точные сроки восстановления игрока, как и характер травмы не уточняются.

Форвард получил повреждение в предсезонном матче с «Калгари» (2:3 ОТ) после силового приема со стороны защитника соперника.

Напомним, в межсезонье 27-летний Михеев вышел на рынок свободных агентов после истечения соглашения с «Торонто». Форвард договорился с «Ванкувером» о четырехлетнем контракте на общую сумму в 19 миллионов долларов.

Три прошлых сезона Михеев провел в «Торонто». На его счету 72 (36+26) очка в 146 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 19 играх плей-офф.

Илья Михеев
ХК Ванкувер Кэнакс
Брюс Будро
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