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Сегодня, 17:53

Овечкин о 18-м сезоне в НХЛ: «До сих пор не могу в это поверить»

Овечкин рассказал о целях на предстоящий 18-й сезон в НХЛ
Руслан Минаев

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ. 37-летний форвард отметил, что не может поверить, что начнет свой 18-й сезон в лиге.

«Цели? Ты просто хочешь добраться до матчей. Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Наша цель — выйти в плей-офф Кубка Стэнли, с этого всё и начинается.

Мой 18-й сезон в НХЛ? Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Нападающий, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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