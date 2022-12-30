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Сегодня, 08:00

Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру в НХЛ

Руслан Минаев
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче против «Оттавы» (3:4 ОТ).

Эта шайба стала для форварда 803-й в карьере при 649 передачах. С 1452 очками он догнал нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби (536+916), идущего на 17-й строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У Овечкина на это ушло 1312 матчей, у Кросби — 1143.

Впереди идет финн Теему Селянне, который набрал 1457 (684+773) очка в 1451 матче.

Всего в этом сезоне 37-летний Овечкин набрал 42 (23+19) очка в 37 матчах.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Теему Селянне
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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