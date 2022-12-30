Овечкин догнал Кросби по очкам за карьеру в НХЛ

Сегодня, 08:00
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче против «Оттавы» (3:4 ОТ).
Эта шайба стала для форварда 803-й в карьере при 649 передачах. С 1452 очками он догнал нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби (536+916), идущего на 17-й строчке в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У Овечкина на это ушло 1312 матчей, у Кросби — 1143.
Впереди идет финн Теему Селянне, который набрал 1457 (684+773) очка в 1451 матче.
Всего в этом сезоне 37-летний Овечкин набрал 42 (23+19) очка в 37 матчах.