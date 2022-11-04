Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:20

Овечкин забил 400-й гол в выездных матчах НХЛ. До рекорда Гретцки 2 шайбы

Овечкин отметился 400-м голом в выездных матчах НХЛ
Руслан Минаев
Telegram Новости

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился шайбой в матче против «Детройта» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Этот гол стал для российского форварда 400-м в выездных встречах. Овечкин стал вторым игроком в истории, который дошел до этой отметки. Рекорд по голам на выезде принадлежит Уэйну Гретцки (402 гола).

Помимо этого, Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

По итогам матча против «Детройта» россиянин был признан третьей звездой встречи.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
Уэйн Гретцки
1
0
Читайте также
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»
Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть
Британский наемник «Рэмбо» на Украине захотел домой после обстрела армии РФ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин о рекорде Хоу по голам за один клуб НХЛ: «Сравняться с такой легендой — большая честь для меня»
Овечкин признан третьей звездой матча
Овечкин догнал Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ
Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб в НХЛ
Овечкин с передачи Кузнецова забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ
Сын Горди Хоу прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Чикаго» прервал неудачную серию, выиграв у «Лос-Анджелеса»

Василевский признан первой звездой матча «Тампа-Бэй» — «Каролина», Наместников — второй