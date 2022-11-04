Овечкин забил 400-й гол в выездных матчах НХЛ. До рекорда Гретцки 2 шайбы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился шайбой в матче против «Детройта» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

Этот гол стал для российского форварда 400-м в выездных встречах. Овечкин стал вторым игроком в истории, который дошел до этой отметки. Рекорд по голам на выезде принадлежит Уэйну Гретцки (402 гола).

Помимо этого, Овечкин сравнялся с рекордом Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

По итогам матча против «Детройта» россиянин был признан третьей звездой встречи.