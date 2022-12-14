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Сегодня, 06:47

Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству первых голов в матче

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче против «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, российский форвард 136-й раз в карьере забил первую шайбу в игре регулярного чемпионата.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ. По этому показателю он опередил чешского нападающего Яромира Ягра, который 135 раз за карьеру открывал счет.

В матче против «Блэкхокс» (7:3) Овечкин оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу. Российский форвард «Кэпиталз» забросил 800 шайб в НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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