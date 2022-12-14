Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой 800-й гол в НХЛ.

Форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате североамериканской лиги.

«Это было здорово. Первые два гола получились после хороших отскоков, а третий — после хорошего паса Манта, и я просто обязан был его забить.

[800 голов в НХЛ] это огромное число. Это лучшая компания, которую вы только можете себе представить, — быть рядом с Горди [Хоу]. 800 голов... Я третий человек, кто забил столько. Организация, фанаты, моя семья, без вас я бы не достиг такой цифры и не говорил бы сейчас о ней», — сказал форвард.

Овечкин стал 3-м игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.